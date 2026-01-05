Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Pablo Porciuncula / AFP

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) informou que o barulho do ar-condicionado da cela onde o ex-presidente está preso, na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, está interrompendo o "repouso mínimo necessário" para sua recuperação física e psicológica.

Segundo os advogados, o ruído é contínuo e ocorre ao longo das 24 horas do dia. Eles afirmam que a situação ultrapassa o mero desconforto e configura uma perturbação constante à saúde e à integridade do preso.

Diante disso, a defesa solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a adoção urgente de medidas para adequar o ambiente ao conforto do ex-chefe do Executivo. Entre as providências sugeridas estão isolamento acústico, mudança no layout da cela ou outra solução equivalente.

O pedido se baseia no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, que assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Para a defesa, o ambiente atual não garante condições mínimas de tranquilidade, repouso e preservação da saúde.



"O ambiente atualmente disponibilizado não assegura condições mínimas de tranquilidade, repouso e preservação da saúde, sendo plenamente passível de verificação por quaisquer servidores da própria Superintendência da Polícia Federal", aponta o documento.

Bolsonaro está preso em uma sala de Estado-Maior na Superintendência da PF. O espaço tem ar-condicionado, televisão, janela, armário e um frigobar.

Nesta segunda-feira (5), Moraes, relator das ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado, determinou que a PF forneça, no prazo de cinco dias, informações sobre um ruído contínuo do ar-condicionado da sala.

Alta hospitalar

Antes da alta, Moraes negou um novo pedido de prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro. Ao avaliar a solicitação, o ministro considerou que a defesa não apresentou "fatos supervenientes que pudessem afastar" as razões para sua manutenção em regime fechado.



O magistrado também destacou que, "diferentemente do alegado pela defesa", a condição de saúde de Bolsonaro não se agravou, mas sim houve um "quadro clínico de melhora dos desconfortos que estava sentindo, após a realização de novas cirurgias eletivas".



O ex-presidente foi internado no Hospital DF Star na véspera de Natal, com aval de Moraes, para passar, no dia seguinte, por sua oitava cirurgia desde 2018, quando sofreu o atentado a faca durante a campanha eleitoral. A intervenção cirúrgica visou a tratar de uma hérnia inguinal.



Bolsonaro também passou por uma série de procedimentos em seu nervo frênico, com o objetivo de amenizar suas crises recorrentes de soluços.