Dino defendeu que esse tipo de decisão é importante para garantir previsibilidade e segurança jurídicaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Dino rebate críticas contra decisões monocráticas no STF: 'Lei está sendo cumprida'
Ministro afirma que atos isolados garantem segurança jurídica e cumprimento da legislação, e que debate sobre limites é mais produtivo
Vídeo! Mulher fica ferida após colisão de motos em 'Globo da Morte' no Piauí
Vítima recebeu primeiros socorros de médico e teve alta após exames no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde
Nikolas Ferreira é alvo de ações após defender invasão dos EUA e captura de Lula
Deputado publicou montagem do petista preso por agentes norte-americanos
Motorista bêbado foge de blitz na contramão e atropela ciclista no DF
Condutor recusou bafômetro e abandonou vítima sem prestar auxílio
Bolsonaro reclama de barulho do ar-condicionado em prisão na PF e pede medidas
Advogados solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes providências urgentes para garantir repouso e saúde do ex-presidente
Vídeo! Homem com medida protetiva mata ex-companheira a facadas em SP
Crime ocorreu no Jabaquara, na Zona Sul da capital paulista, e o suspeito foi preso pela Polícia Civil
