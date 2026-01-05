Um homem, de 29 anos, foi preso, neste domingo (4), após matar a ex-companheira na Rua Melo Nunes, no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. A vítima, não identificada, possuía uma medida protetiva contra o criminoso.
Homem com medida protetiva mata ex-companheira a facadas em SP
O momento, ocorrido por volta das 23h40 de sábado (3), foi registrado por câmeras de segurança. A vítima caminhava pela calçada quando o homem apareceu atrás de um carro, do outro lado da rua. A mulher percebeu e tentou se afastar, enquanto caminhava para trás. O criminoso atravessou a via com um facão.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou ao jornal O Dia que policiais civis do Garra/Dope realizaram diligências, em apoio à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e detiveram o autor. Ele foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.
Aumento de casos de feminicídio
No início de dezembro, a capital paulista registrou o maior número de feminicídios da série histórica, desde 2015, quando o crime foi tipificado em lei federal.
Segundo dados da SSP, entre janeiro a outubro foram contabilizados 53 casos.
O número é maior do que o contabilizado em todos os anos desde 2015. Antes, o maior índice registrado havia sido nos doze meses de 2024, com 51 feminicídios.
