Carga de queijo ficou espalhada na pista e causas ainda serão investigadas pela PRFDivulgação / PRF

Publicado 05/01/2026 08:23

Uma carreta tombou sobre uma van, na madrugada desta segunda-feira (5), e deixou seis pessoas mortas na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na pista sentido norte da BR-116, nas proximidades do retorno para Curitiba, por volta das 3h45. Ainda não há informações sobre o número de feridos.

Com a colisão, a carga de queijo transportada pela carreta ficou espalhada pela pista. Equipes da concessionária responsável pela rodovia atuam no atendimento da ocorrência e na limpeza. Ainda de acordo com a PRF, todos os mortos estavam na van, que transportava cerca de 20 pessoas.

As identidades das vítimas não foram reveladas. As causas do acidente serão investigadas. O tráfego foi normalizado no sentido São Paulo. Já no sentido Curitiba, uma pista foi liberada, e não há previsão para a liberação total do trecho.