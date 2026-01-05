Carga de queijo ficou espalhada na pista e causas ainda serão investigadas pela PRFDivulgação / PRF
Carreta tomba sobre van e deixa seis mortos na BR-116, no Paraná
Acidente ocorreu de madrugada em Campina Grande do Sul
Ganhador da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio de bolão em Franco da Rocha
Uma das cotas vencedoras, que rende mais de R$ 10 milhões, segue sem ser reclamada; prazo para saque termina em 1º de abril
Mãe e filho morrem afogados em piscina de pousada em Maragogi
Mulher e garoto foram levados para a UPA local, onde os óbitos foram constatados
Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada
Dono de adega é preso, mas por ligação elétrica clandestina
Anvisa determina recolhimento de chá de camomila com larvas e fragmentos de insetos; veja qual
Decisão foi motivada pela identificação de matérias estranhas no produto
Políticos de direita postam vídeo do MST ameaçando EUA; movimento diz que é falso, feito com IA
Líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, também compartilhou o conteúdo
No painel do carro, agentes da PRF acham dinheiro, fuzil e mira holográfica
Apreensão do armamento ocorreu durante abordagem de um veículo na entrada de Londrina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.