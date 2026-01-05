No painel do carro, agentes da PRF acham dinheiro, fuzil e mira holográficaPRF/Divulgação
No painel do carro, agentes da PRF acham dinheiro, fuzil e mira holográfica
Apreensão do armamento ocorreu durante abordagem de um veículo na entrada de Londrina
No painel do carro, agentes da PRF acham dinheiro, fuzil e mira holográfica
Apreensão do armamento ocorreu durante abordagem de um veículo na entrada de Londrina
Ministério da Saúde vai enviar equipamentos de diálise para Venezuela
Alexandre Padilha lembrou da ajuda prestada pelo país vizinho durante a crise da falta de oxigênio em Manaus, no auge da pandemia de covid-19
Turista é baleado e morto após discussão em restaurante em Porto de Galinhas
A praia é a mesma onde ocorreu a agressão a turistas que se negaram a pagar um preço abusivo de aluguel de cadeiras no final do ano.
Polilaminina: Anvisa aprova início dos testes com pacientes com lesão medular
A substância será ministrada em um pequeno grupo de participantes com o objetivo de avaliar a segurança
STF faz evento na quinta-feira para lembrar três anos dos atos golpistas de 8 de janeiro
A programação começa às 14h30 com a abertura da exposição '8 de janeiro: Mãos da Reconstrução'
PT aciona Justiça contra deputado por post que liga partido ao narcotráfico
Legenda quer indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.