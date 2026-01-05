Turista é baleado e morto após discussão em restaurante em Porto de Galinhas - Reprodução

Publicado 05/01/2026 18:29

Um turista paulista foi morto a tiros neste domingo, 4, em um restaurante de Porto de Galinhas, em Ipojuca, destino turístico muito procurado no litoral de Pernambuco. A praia é a mesma onde ocorreu a agressão a turistas que se negaram a pagar um preço abusivo de aluguel de cadeiras no final do ano.

A vítima, Rafael Ventura Martins, de 32 anos, natural de São Paulo, foi alvejada após uma discussão com outro homem que estava no local. O atirador fugiu em um carro. A Polícia Civil de Pernambuco diz que o caso é investigado com prioridade.

Até a manhã desta segunda-feira, 5, o suspeito não tinha sido localizado. O caso está a cargo da 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios (15ª DPH).

Martins estava de férias na região e foi ao bar Caldinho do Nenen, um restaurante badalado, acompanhado de uma jovem de 29 anos e de um casal de amigos. No bar, teria ocorrido um desentendimento entre Martins e um homem que estava na mesa ao lado.

Testemunhas disseram à polícia que o homem teria questionado se Rafael estava olhando para a mulher dele. Houve discussão e o suspeito se levantou e disparou duas vezes contra a vítima. No tumulto que se seguiu aos tiros, o suspeito subiu em um automóvel e fugiu.

A vítima foi atingida por um tiro na cabeça. Os frequentadores ainda tentaram reanimar o rapaz com massagem cardíaca, mas ele não resistiu. A Polícia Militar e o serviço de resgate do Corpo de Bombeiros foram ao local e o óbito foi constatado. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O restaurante Caldinho do Nenen Praia, onde o crime foi cometido, lamentou o episódio por meio de notas nas redes sociais. "Lamentamos profundamente o ocorrido e manifestamos nossa solidariedade à vítima, a seus familiares e a todos os envolvidos. Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o devido apoio e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos", diz.

Praia polêmica

A praia de Porto de Galinhas esteve em destaque no noticiário nacional recentemente devido à repercussão do caso de que um casal de turistas de Mato Grosso foi brutalmente agredido por um grupo de pessoas após reclamar do valor alto cobrado pelo aluguel de cadeiras na faixa de areia.

No dia 27 de dezembro, o personal Johnny Andrade e o empresário Cleiton Zanatta foram espancados por mais de mais de uma dezena de barraqueiros por discordarem da cobrança de R$ 80 reais pela cadeira - o valor combinado havia sido R$ 50.

A Polícia Civil identificou e indiciou 14 agressores. A barraca onde ocorreu o caso foi suspensa e a prefeitura de Ipojuca proibiu a cobrança de consumação mínima e de taxas ou multas pelos barraqueiros.