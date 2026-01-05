Paulo Bilynskyj ironizou a decisão de o PT entrar com uma ação na Justiça - Kayo Magalhães/Agência Câmara

Paulo Bilynskyj ironizou a decisão de o PT entrar com uma ação na JustiçaKayo Magalhães/Agência Câmara

Publicado 05/01/2026 17:39

São Paulo - O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou ação na 2.ª Vara Cível de Brasília contra o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP). A sigla pede retirada imediata de publicações em redes sociais que associam o PT ao narcotráfico e requer R$ 30 mil por danos morais. O pedido inclui tutela de urgência para remoção do conteúdo.

As postagens foram feitas após a repercussão internacional da ação dos Estados Unidos na Venezuela, que depôs o ditador Nicolás Maduro do poder. Nos autos, o PT afirma que o deputado difundiu narrativa falsa ao sugerir vínculo do partido com organizações criminosas.

"Com efeito, o requerido tem empreendido uma campanha virtual de degradação da honra objetiva do Partido dos Trabalhadores, tentando de forma vil e repugnante associar a imagem de que o requerente é alinhado com o crime organizado", diz trecho da petição.

Em um dos vídeos publicados por Bilynskyj, o deputado exibe imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Nicolás Maduro e afirma que o venezuelano teria sido preso por tráfico e financiado o PT. O parlamentar também faz outras associações entre o partido e o narcotráfico internacional.

O PT pede que a Justiça determine, de forma imediata, a remoção das publicações consideradas ofensivas das plataformas digitais, além da condenação do deputado ao pagamento de R$ 30 mil por danos morais.

O pedido argumenta que a manutenção do conteúdo no ar amplia o alcance da desinformação e compromete o debate público, sobretudo em um ano sensível do ponto de vista eleitoral.

"A demora na retirada do conteúdo ofensivo contribui para a consolidação da falsa narrativa, alimentando e incentivando o discurso de ódio e a desinformação, o que reforça o risco iminente de danos profundos e difíceis de reparar à honra e à imagem do autor", argumenta a defesa.

Após a ação ser protocolada, Bilynskyj reagiu nas redes sociais com ironia. Em um vídeo publicado no Instagram, o deputado aparece girando em um scooter de mobilidade, em tom de deboche ao processo.