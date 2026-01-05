Neste domingo, o PT já havia convocado a militância para ocupar as ruas e a Praça dos Três PoderesArquivo / Evaristo Sa / AFP
Dia 8 de janeiro estaremos nas ruas em defesa da democracia. pic.twitter.com/CdqFGaBlqA— PT Brasil (@ptbrasil) January 5, 2026
"Nós precisamos fortalecer a democracia. A gente vai ter um ato simbólico contra o 8 de Janeiro aqui em Brasília", disse Lula no vídeo. No ano passado, o presidente participou de um ato em memória da data que foi esvaziado e não contou com a presença dos chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário.
"Eles querem que o 8 de Janeiro caia no esquecimento, e nós queremos que a sociedade não se esqueça nunca de que um dia este País teve alguém que não soube perder a eleição", afirmou Lula na gravação publicada pelo partido.
Neste domingo, 4, o PT já havia convocado a militância para ocupar as ruas e a Praça dos Três Poderes, em Brasília, local que foi alvo dos ataques golpistas em 8 de janeiro de 2023. A legenda decidiu no mês passado que realizará atos em memória dos ataques. Integrantes do partido esperam que o evento se torne uma tradição e passe a ser realizado anualmente. A orientação, segundo lideranças, é promover manifestações nas principais cidades de todos os Estados brasileiros.
O Supremo Tribunal Federal (STF) também marcou um evento interno para lembrar a data. Na ocasião, a Corte exibirá um documentário sobre os atos golpistas, que causaram um prejuízo estimado em R$ 12 milhões. O filme terá como foco os servidores responsáveis pela restauração do tribunal.
