Neste domingo, o PT já havia convocado a militância para ocupar as ruas e a Praça dos Três Poderes - Arquivo / Evaristo Sa / AFP

Neste domingo, o PT já havia convocado a militância para ocupar as ruas e a Praça dos Três PoderesArquivo / Evaristo Sa / AFP

Publicado 05/01/2026 13:06

O Partido dos Trabalhadores (PT) publicou nesta segunda-feira, 5, um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocando a militância para ir às ruas nesta quinta-feira, 8, em um ato em memória aos ataques golpistas de 2023. Há três anos, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não aceitaram o resultado da eleição presidencial e invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.