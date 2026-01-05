Momento foi registrado por pessoas que estavam no local - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/01/2026 11:39

Uma mulher ficou ferida após uma colisão de motos durante o espetáculo "Globo da Morte", no sábado (3), na Avenida São Sebastião, bairro Reis Veloso, em Parnaíba, litoral do Piauí. O momento foi registrado por pessoas que estavam no local.

O médico ortopedista Maynard Filho, que estava na plateia, viu o momento da colisão e prestou os primeiros socorros antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo ele, a vítima não teve ferimento graves.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), a mulher foi levada ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), onde passou por exames de raio-X. Ela recebeu alta por volta das 22h.