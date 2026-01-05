Perfil da família nas redes sociais confirmou a localização de Roberto e publicou fotos de Roberto - Reprodução/ redes sociais

Publicado 05/01/2026 12:20

Após cinco dias de buscas, o jovem Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, que estava desaparecido no Pico Paraná, foi encontrado com vida na manhã desta segunda-feira (5).

Segundo o tenente-coronel Ícaro Gabriel, porta-voz do Corpo de Bombeiros, Roberto chegou sozinho até a base da montanha, em uma fazenda em Antonina Cacatu, após andar por mais de 20 km. Ele foi levado para o hospital de Antonina para exames médicos.

O perfil da família nas redes sociais confirmou a localização de Roberto e publicou uma foto de Roberto. "Encontramos o Roberto" Ele está vivo, está bem e estamos já o encaminhando pro hospital. Obrigado a todos os anjos que vieram aqui nos ajudar! Obrigado pelas orações".

O governo do Paraná também fez uma publicação, confirmando a informação.

"Roberto Farias foi encontrado! Após desaparecer no Pico Paraná desde 1º de janeiro, ele foi localizado depois de 5 dias de buscas intensas realizadas pelo Corpo de Bombeiros do Paraná e voluntários. Nossa gratidão e alívio", escreveu no X (antigo Twitter).

"Estou cheio de roxos no corpo e com várias escoriações. Se você vê meu estado, não acredita", disse Roberto Farias, em vídeo publicado por sua irmã no Instagram.

O Hospital Municipal de Antonina informou para a Secretaria de Estado da Saúde que o paciente do episódio do Pico Paraná está lúcido, apresenta sinais de desidratação leve, hematomas em membros inferiores e assaduras na região inguinal.

"Ele foi submetido à profilaxia medicamentosa e reidratação endovenosa. Foram solicitados exames laboratoriais e de imagem para investigação complementar e ele vai permanecer sob observação enquanto aguarda os resultados", informou a Secretaria de Saúde do Paraná em nota.

Entenda o caso

O jovem desapareceu na última quinta-feira (1º), quando descia a trilha que leva até o Pico Paraná, ponto mais alto do Sul do Brasil. Ele estava acompanhado da amiga Thayane Smith. Bombeiros e voluntários trabalharam nas buscas desde o dia do desaparecimento.

Segundo a Polícia Civil (PC-PR), Roberto iniciou a trilha na quarta-feira, 31 de dezembro. De acordo com relatos, ele se sentiu mal durante a subida.

Após descansarem e encontrarem outros dois grupos no cume, a dupla iniciou a descida com um dos grupos por volta das 6h30. Em um ponto anterior ao acampamento, o rapaz se separou do grupo. Momentos depois, conforme os bombeiros, o segundo grupo iniciou a descida, passou pelo ponto onde a vítima tinha ficado, mas não encontrou com ele.

No sábado (3), a Polícia Civil começou a investigar o desaparecimento do jovem após a abertura de um Boletim de Ocorrência pela família dele, que mora em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O delegado Glaison Lima Rodrigues colheu depoimento da jovem que acompanhava Roberto na trilha, além de outros montanhistas que o encontraram no caminho e familiares dele. Na ocasião, a polícia afirmava que não havia indício de crime e o caso era tratado como desaparecimento.



"Não há elementos iniciais de uma infração penal, mas caso fique caracterizado o mínimo indício dessa ocorrência de infração penal, haverá uma conversão desse boletim de ocorrência e análise em um inquérito policial ou um termo circunstanciado para que seja encaminhado ao poder judiciário", afirmou o delegado.

Em entrevista à Ric Record Paraná, Thayane Smith, disse que errou ao largar o amigo no percurso.

"Esse foi meu erro. Eu conversei com a família e eu assumo meu erro. Eu sei que errei nisso de ter deixado ele ter vindo sem mim, mas tinham outras pessoas com ele. Não tinha como se perder. Não sei o que aconteceu", afirmou.



O caso segue sendo investigado.

*Com informações do Estadão conteúdo