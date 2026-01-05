MST nega que tenha gravado o vídeo Foto Divulgação
Políticos de direita postam vídeo do MST ameaçando EUA; movimento diz que é falso, feito com IA
Líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, também compartilhou o conteúdo
Políticos de direita postam vídeo do MST ameaçando EUA; movimento diz que é falso, feito com IA
Líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, também compartilhou o conteúdo
No painel do carro, agentes da PRF acham dinheiro, fuzil e mira holográfica
Apreensão do armamento ocorreu durante abordagem de um veículo na entrada de Londrina
Ministério da Saúde vai enviar equipamentos de diálise para Venezuela
Alexandre Padilha lembrou da ajuda prestada pelo país vizinho durante a crise da falta de oxigênio em Manaus, no auge da pandemia de covid-19
Turista é baleado e morto após discussão em restaurante em Porto de Galinhas
A praia é a mesma onde ocorreu a agressão a turistas que se negaram a pagar um preço abusivo de aluguel de cadeiras no final do ano.
Polilaminina: Anvisa aprova início dos testes com pacientes com lesão medular
A substância será ministrada em um pequeno grupo de participantes com o objetivo de avaliar a segurança
STF faz evento na quinta-feira para lembrar três anos dos atos golpistas de 8 de janeiro
A programação começa às 14h30 com a abertura da exposição '8 de janeiro: Mãos da Reconstrução'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.