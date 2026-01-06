Receita Federal apreende 30 kg de cocaína escondida em tanque de combustível - Divulgação/ Receita Federal

Publicado 06/01/2026 09:00

A Receita Federal apreendeu, na tarde desta segunda-feira (5), cerca de 30 kg de cocaína na alfândega de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A droga, que estava escondida no tanque de combustível de um veículo, foi avaliada em mais de R$ 2,3 milhões.



De acordo com o órgão, os ocupantes do carro deram versões diferentes sobre a viagem, o que levantou suspeitas e levou a uma inspeção mais detalhada.

Durante a checagem, os agentes notaram sinais de alteração no veículo e decidiram levá-lo ao scanner. "As imagens indicaram irregularidades, confirmadas após abertura para conferência física", disse a corporação.

Veja o vídeo: