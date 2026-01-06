Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a proporção do incêndio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/01/2026 09:16

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma borracharia, na noite desta segunda-feira (5), em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local e levaram mais de nove horas para combater as chamas. O fogo foi extinto por volta das 7h20 desta terça-feira (6).

No momento mais intenso das chamas, chegaram a atuar 12 viaturas e 34 agentes no local. Segundo as autoridades, não há vítimas. As informações são do "Metrópoles". Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a proporção do incêndio.

A Defesa Civil também foi acionada para a ocorrência. A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, mas não obteve resposta até o momento da publicação.