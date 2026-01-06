Um policial militar de folga matou um motorista após uma discussão de trânsito em SPReprodução / TV Globo
PM de folga mata a tiros motorista após discussão de trânsito em SP
Agente foi preso em flagrante
PM de folga mata a tiros motorista após discussão de trânsito em SP
Agente foi preso em flagrante
Trama golpista: Moraes revoga visita de general e manda apurar possível incitação ao crime
Militar já publicou artigo sobre 'ruptura institucional'
Vídeo! Incêndio em borracharia mobiliza bombeiros por mais de nove horas em SP
Fogo foi extinto por volta das 7h20 desta terça-feira (6)
Vídeo: Receita Federal apreende 30 kg de cocaína escondida em tanque de combustível em MS
Droga foi avaliada em mais de R$ 2,3 milhões
Líder do PT pede à PF investigação contra Nikolas e irmãos Bolsonaro por incitação golpista
Segundo Lindbergh Farias, eles teriam incentivado uma intervenção militar dos EUA no Brasil
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 3,5 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.