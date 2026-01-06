Um policial militar de folga matou um motorista após uma discussão de trânsito em SP - Reprodução / TV Globo

Um policial militar de folga matou um motorista após uma discussão de trânsito em SPReprodução / TV Globo

Publicado 06/01/2026 09:19

São Paulo - Um policial militar de folga, de 37 anos, atirou e matou um motorista após uma discussão de trânsito no bairro da Brasilândia, na Zona Norte do estado. O agente foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (5).

Segundo a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais foram acionados para a Rua Reverendo Carlos Wesly, onde socorreram a vítima, de 21 anos, e a levaram ao Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O boletim de ocorrência não informou o motivo da discussão. Câmeras de segurança instaladas nos arredores registraram o crime e serão analisadas pela Polícia Civil, responsável pela investigação.

A perícia foi acionada e a arma do policial apreendida. Os agentes registraram o caso como homicídio no 72° DP (Vila Penteado).