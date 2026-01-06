Turista é baleado e morto após discussão em restaurante em Porto de Galinhas - Reprodução

Publicado 06/01/2026 11:13

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco não respondeu aos questionamentos sobre a identificação do autor do crime. O espaço segue aberto.

Veja, a seguir, o que se sabe sobre o caso até o momento:

Quem era a vítima?

A vítima era Rafael Ventura Martins, de 32 anos. Ele era natural de São Paulo e estava de férias em Pernambuco.

Como foi o crime?

Na noite de domingo, Martins estava no restaurante Caldinho do Nenen, bastante conhecido na região, acompanhado de uma jovem de 29 anos e de um casal de amigos.

Ele se desentendeu com um homem que estava sentado em uma mesa ao lado. Segundo testemunhas, a discussão começou depois que o suspeito questionou se Martins estaria olhando para sua mulher.

Após o desentendimento, o homem se levantou e atirou duas vezes contra a vítima. Martins foi atingido na cabeça por um dos disparos. Frequentadores do local ainda tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca, mas ele não resistiu e morreu no local.

Quem é o suspeito?

Após o crime, o autor dos disparos entrou em um carro e fugiu do local. Ainda não há informações sobre sua identidade. Até essa segunda-feira, 5, o suspeito não havia sido localizado. Desta forma, a defesa não foi localizada.

O que disse o restaurante?

O Caldinho do Nenen publicou uma nota nas redes sociais lamentando "profundamente o ocorrido" e manifestando "solidariedade à vítima, a seus familiares e a todos os envolvidos".

"Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o devido apoio e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos", afirmou o estabelecimento.

O restaurante também reforçou seu compromisso com "a segurança, o respeito à vida e o bem-estar de todos."

Investigação

Após o crime, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e confirmaram a morte de Martins no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O caso é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios (15ª DPH), que trabalha para identificar e prender o autor dos disparos.

Outro caso de agressão em Porto de Galinhas

A praia de Porto de Galinhas esteve em destaque no noticiário nacional recentemente após a repercussão de um caso em que um casal de turistas de Mato Grosso foi agredido por um grupo de pessoas após reclamar do valor cobrado pelo aluguel de cadeiras na faixa de areia.

No dia 27 de dezembro, o personal trainer Johnny Andrade e o empresário Cleiton Zanatta foram espancados por mais de uma dezena de barraqueiros após discordarem da cobrança de R$ 80 reais por cadeira - o valor inicialmente combinado havia sido R$ 50.

A Polícia Civil identificou e indiciou 14 agressores. A barraca onde ocorreu o episódio foi suspensa, e a prefeitura de Ipojuca proibiu a cobrança de consumação mínima, bem como de taxas ou multas por parte dos barraqueiros.