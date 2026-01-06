Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB)Rovena Rosa / Agência Brasil
Com prisão de Maduro, Nunes afirma esperar que venezuelanos não voltem a migrar para SP
Apesar disso, prefeito ressaltou que a cidade seguirá acolhendo imigrantes caso haja necessidade
Ministério da Saúde vai monitorar cenário sanitário na fronteira com a Venezuela
Equipes enviadas a Roraima têm experiência em situações de tragédia
Passaporte de Eliza Samudio é encontrado em Portugal, diz consulado; entenda o caso
Documento da modelo assassinada em 2010 foi localizado em um apartamento
Inmet emite alerta amarelo para chuvas; veja locais
Previsão indica um padrão rotineiro do verão que deve trazer calor e pancadas isoladas nos próximos dias
PM de folga mata a tiros motorista após discussão de trânsito em SP
Agente foi preso em flagrante
Trama golpista: Moraes revoga visita de general e manda apurar possível incitação ao crime
Militar já publicou artigo sobre 'ruptura institucional'
