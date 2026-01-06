Todos as vítimas foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiramReprodução/ redes sociais
Três pessoas da mesma família morrem após comerem comida em almoço na Bahia
Uma criança de apenas 7 anos está internada
Homem é morto a facadas dentro de academia no Paraná
Agressor foi preso em flagrante por um policial que treinava no local
Bolsonaro sofreu queda após crise e bateu a cabeça, afirma Michelle
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado
Professor morre após ser espancado e abandonado próximo a ponto de ônibus no DF
Vítima é filho de George Moura (PSD), vice-prefeito de Isaías Coelho, no Piauí
Veja o que se sabe sobre turista morto após discussão em restaurante em Porto de Galinhas
A praia é a mesma onde ocorreu a agressão a casal que se negou a pagar um preço abusivo de aluguel de cadeiras
Com prisão de Maduro, Nunes afirma esperar que venezuelanos não voltem a migrar para SP
Apesar disso, prefeito ressaltou que a cidade seguirá acolhendo imigrantes caso haja necessidade
