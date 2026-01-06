Todos as vítimas foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram - Reprodução/ redes sociais

Publicado 06/01/2026 12:22 | Atualizado 06/01/2026 12:35

Pelo menos três pessoas da mesma família passaram mal e morreram após comerem alimentos em um almoço na Zonal Rural de Canarana, no norte da Bahia. Uma criança de apenas 7 anos está internada. O caso aconteceu na última quinta-feira (1º), mas a Polícia Civil só confirmou nesta terça-feira (6).

Segundo a corporação, as vítimas foram identificadas como: Adelaine Maria de Souza, de 74 anos; Leonardo Sousa dos Anjos, de 31 anos; e Margarete Souza, de 42 anos. Todos foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Leonardo era sobrinho de Adelaine. As relações entre as outras vítimas não foram detalhadas.

Em nota, a prefeitura de Canarana informou que acompanha o caso e aguarda a conclusão da apuração técnica, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

"Desde o início, o município vem acompanhando o caso e prestando todo o suporte necessário às famílias envolvidas. No momento, aguardamos a conclusão da apuração técnica realizada pelos órgãos competentes, em conjunto com a secretaria da saúde do estado", disse.

"Até que essa investigação seja finalizada, não há confirmação oficial sobre a causa do ocorrido. Qualquer nova informação será divulgada pelos canais institucionais da prefeitura, com responsabilidade e base técnica", concluiu a nota.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia.