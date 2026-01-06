Caso ocorreu em uma unidade da rede Panobianco, na Rua Prefeito Faria Lima, no bairro Maringá - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/01/2026 12:26 | Atualizado 06/01/2026 15:21

Um homem, não identificado, foi morto a facadas, nesta segunda-feira (5), dentro de uma academia, em Londrina, no Paraná. O agressor atingiu a vítima ao menos cinco vezes. Ele foi preso em flagrante por um policial que treinava no local.



O criminoso abordou a vitima assim que ela saiu da academia. O agressor iniciou uma conversa com o aluno, que ia em direção ao estacionamento, mas logo depois começou a esfaqueá-lo. Na tentativa de se proteger, o homem retornou para dentro da academia, onde foi morto.

Segundo o delegado Vitor Dutra, que investiga o caso, o autor do crime foi autuado por homicídio qualificado, pelo modo cruel como atacou a vítima, e pela emboscada feita no estacionamento. "As análises foram contundentes no sentido de que o autor esperava a vítima sair da academia para efetuar diversas facadas", afirmou.



O delegado também explicou que as imagens das câmeras de segurança, a dinâmica do crime e os relatos das testemunhas dão conta de que o crime "não decorreu de ato impulsivo ou circunstancial, mas sim de conduta premeditada, consciente e progressiva".



O suspeito ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Civil. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

O caso ocorreu em uma unidade da rede Panobianco, na Rua Prefeito Faria Lima, no bairro Maringá, por volta das 18h40. A motivação do crime é investigada. A academia não abriu nesta terça-feira (6), em respeito aos familiares da vítima, e deve retomar as atividades na quarta-feira (7), segundo o jornal local "Bem Paraná".

Em nota divulgada nas redes sociais, a academia Panobianco Faria Lima informou que não teve qualquer participação ou responsabilidade sobre o ocorrido. "Todas as medidas cabíveis foram adotadas, incluindo o acionamento imediato das autoridades competentes", afirmou.

"Registramos nosso respeito à família, amigos e a todos os envolvidos, e agradecemos a pronta intervenção de um policial que estava no local, fundamental até a chegada da polícia", disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo