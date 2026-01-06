Suspeito fugiu do local, mas foi localizado por uma equipe da PM e encaminhado à Delegacia de PlantãoReprodução / Google Street View
Mulher amordaçada pula de carro em movimento para escapar de cárcere privado em MG
Vítima pediu ajuda em um posto de combustível
Mulher amordaçada pula de carro em movimento para escapar de cárcere privado em MG
Vítima pediu ajuda em um posto de combustível
Flávio Bolsonaro diz ter recebido ameaças de morte: 'Medidas cabíveis serão adotadas'
Senador é pré-candidato à Presidência da República
Viatura capota e deixa PMs feridos em ocorrência de roubo de carga em SP
Ppoliciais prenderam um homem e libertaram três vítimas que estavam em poder dos criminosos durante a ação
Homem é morto a facadas dentro de academia no Paraná
Agressor foi preso em flagrante por um policial que treinava no local
Três pessoas da mesma família morrem após comerem comida em almoço na Bahia
Uma criança de apenas 7 anos está internada
Bolsonaro sofreu queda após crise e bateu a cabeça, afirma Michelle
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.