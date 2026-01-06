Suspeito fugiu do local, mas foi localizado por uma equipe da PM e encaminhado à Delegacia de Plantão - Reprodução / Google Street View

Publicado 06/01/2026 15:10

Uma mulher, de 32 anos, pulou de um carro em movimento para fugir do marido, de 29 anos, que a mantinha em cárcere privado em Uberlândia, Minas Gerais. Após sair do veículo, ela pediu ajuda em um posto de combustível.

Segundo a Polícia Militar, o homem chegou bêbado em casa e, após uma briga, pegou uma faca e ameaçou a vítima. A mulher tentou fugir para a casa de um conhecido, mas foi amarrada pelo marido e amordaçada com um pano. Em seguida, ela foi colocada no banco traseiro do carro.

Ao chegar a um posto de combustível para abastecer, a mulher se jogou para fora do carro e pediu ajuda aos funcionários. O suspeito fugiu do local, mas foi localizado por uma equipe da Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.