Moraes nega remoção imediata de Bolsonaro a hospital e avalia se exames podem ser na prisão Sergio Lima/AFP

Publicado 06/01/2026 16:58 | Atualizado 06/01/2026 16:59

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou a defesa de Jair Bolsonaro (PL) para que indique quais exames são necessários para avaliar a saúde do ex-presidente após ele relatar ter sofrido uma queda em sua cela durante a madrugada. Com isso, Moraes quer verificar a possibilidade de que os exames sejam feitos no sistema penitenciário.



No despacho, Moraes citou nota da Polícia Federal (PF) que diz que foram constatados ferimentos leves. A nota diz que o médico da instituição "não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação".



Com base na nota, o ministro destacou que "não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital, conforme claramente consta na nota da Polícia Federal". Moraes também determinou que seja juntado ao processo o laudo médico realizado pela PF.



A queda do ex-presidente foi mencionada pela ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mais cedo, em suas redes sociais. Em publicação no Instagram, ela escreveu que o ex-presidente "não está bem" e teria batido a cabeça em um móvel após ter uma "crise", enquanto dormia.

Partido Liberal repudia rejeição

O Partido Liberal publicou uma nota nesta terça-feira, 6, em que diz estar "inconformado" com o acidente ocorrido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na cela da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e pediu a reconsideração do pedido de prisão domiciliar pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



A manifestação ocorre após Bolsonaro ter caído e batido a cabeça na madrugada desta terça-feira, 06. O ex-presidente foi reconduzido ao hospital DF Star, onde havia passado por cirurgias durante o Natal e o Réveillon.



"O Partido Liberal vem a público repudiar de forma veemente a rejeição ao pedido de prisão domiciliar a Jair Messias Bolsonaro, solicitado após a sua alta hospitalar em 29/12/25. Manter Jair Messias Bolsonaro preso na Polícia Federal é incabível", diz o partido.



A legenda prossegue: "Estão mantendo encarcerado um homem com 70 anos de idade, recém-operado, com saúde debilitada em decorrência da facada que levou em 2018, em tentativa de assassinato político que, até hoje, encontra-se em investigação"



A sigla também enalteceu Bolsonaro como "a maior liderança conservadora deste País" e diz que a justificativa de ameaça à ordem pública é "inaceitável".



"O Partido Liberal está inconformado com o acidente ocorrido com Jair Bolsonaro na cela da PF e, sendo o maior partido de direita do Brasil, registra a indignação dos seus filiados e dá voz a milhões de cidadãos conservadores deste país que estão ao lado de Jair Messias Bolsonaro e sua família", diz a nota. "Confiamos em Deus, na Justiça e pedimos a reconsideração da Suprema Corte Brasileira", completa.

Bolsonaro está condenado a 27 anos e três meses de prisão, no âmbito do processo da trama golpista. O relator do inquérito no STF, Alexandre de Moraes, rejeitou em 1º de janeiro o pedido da defesa de Bolsonaro em favor da prisão domiciliar. Para o magistrado, o ex-presidente não apresentou "fatos supervenientes" para deferir a solicitação.