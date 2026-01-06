Pousada em Maragogi onde ocorreu a tragédia - Reprodução

Publicado 06/01/2026

O Instituto Médico Legal de Maceió (IML) apontou nesta terça-feira, 6, que a morte da mulher de 39 anos e do filho dela, de 11, na piscina de uma pousada em Maragogi, no Alagoas, foi causada por choque elétrico. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas acabaram falecendo.

O laudo do IML apontou que a causa da morte foi a exposição acidental a descarga elétrica. Segundo o órgão, os exames cadavéricos apontaram sinais claros da passagem de corrente elétrica pelos corpos das vítimas e descartaram afogamento. Os corpos da família, que era de São Paulo, já foram liberados para sepultamento.

A Almaré Pousada Exclusiva publicou uma nota nesta segunda-feira, 5, informando que "as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelos órgãos responsáveis, aos quais a pousada presta total colaboração". Questionada sobre o laudo do IML, a pousada não retornou.

Os dois foram encontrados na piscina da pousada pelo companheiro da mulher no último domingo, 4. Segundo relato do companheiro da mulher à Polícia Civil alagoana, ao chegar no quarto, eles perceberam que havia um problema no chuveiro elétrico. Enquanto ele foi conversar com a administração da pousada para resolver o problema, a mulher e a criança foram para a piscina.

Após perceber a ausência dos dois, o homem foi até a piscina e encontrou os dois submersos no fundo da piscina. Ele contou ter tentado realizar manobras de reanimação com ajuda de outros hóspedes, sem sucesso, e que os dois não sabiam nadar bem.

A Polícia Científica informou que os peritos retornariam à pousada na manhã desta terça-feira, 06, para exames na estrutura do local, e que também analisará imagens do sistema de videomonitoramento da piscina.

"O conjunto de provas técnicas do IML e do Instituto de Criminalística será consolidado em laudos e encaminhado à Polícia Civil, que conduz o inquérito para esclarecer as responsabilidades do incidente", afirmou o órgão em nota.