Pousada em Maragogi onde ocorreu a tragédiaReprodução
Laudo do IML aponta o que provocou mortes de mãe e filho em piscina de pousada em Maragogi
Os dois foram encontrados na piscina da pousada pelo companheiro da mulher no último domingo (4)
Laudo do IML aponta o que provocou mortes de mãe e filho em piscina de pousada em Maragogi
Os dois foram encontrados na piscina da pousada pelo companheiro da mulher no último domingo (4)
Brasileiros publicam maior estudo já feito sobre sequelas do zika
Pesquisa permitiu avançar na descrição da microcefalia
Petrobras confirma vazamento de fluido de perfuração a 175 km do AP
Companhia diz que não há dano ao meio ambiente e à população
Vou fazer de tudo para montar equipe econômica com autonomia, disse Flávio Bolsonaro
Senador afirmou que as pesquisas mostraram ao mercado financeiro a viabilidade eleitoral da pré-candidatura
Moraes nega remoção imediata de Bolsonaro a hospital e avalia se exames podem ser na prisão
A queda do ex-presidente foi mencionada pela ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mais cedo, em suas redes sociais
Denarium alerta para risco de colapso em Roraima com possível nova onda migratória da Venezuela
Em Roraima, os estrangeiros representam 12,84% da população, formada majoritariamente por venezuelanos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.