AGU sustenta que não há mais cabimento para a medida de Auxílio EmergencialRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça barra pagamento de R$ 217 bilhões do Auxílio Emergencial da pandemia
Advocacia-Geral da União compreende que o benefício não se adequa mais ao momento, e considera uma despesa desnecessária aos cofres públicos
Relatório da PF diz que Bolsonaro estava consciente após queda na cela
Documento foi solicitado por Moraes após pedido da defesa para que Bolsonaro fosse autorizado a realizar exames em um hospital particular
Ex-CEO da Hurb é preso no Ceará com documento falso e tornozeleira eletrônica descarregada
João Ricardo Rangel Mendes foi detido quando tentava embarcar no aeroporto de Jericoacoara
Laudo do IML aponta o que provocou mortes de mãe e filho em piscina de pousada em Maragogi
Os dois foram encontrados na piscina da pousada pelo companheiro da mulher no último domingo (4)
Brasileiros publicam maior estudo já feito sobre sequelas do zika
Pesquisa permitiu avançar na descrição da microcefalia
Petrobras confirma vazamento de fluido de perfuração a 175 km do AP
Companhia diz que não há dano ao meio ambiente e à população
