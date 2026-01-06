Fachada do Superior Tribunal Militar (STM)Divulgação/CNJ
STM divulga dados de inquérito sobre ET de Varginha: 'caso fruto de engano e boatos'
Conduzida pelo comando da Escola de Sargentos do Exército, a apuração reuniu depoimentos, registros internos e documentos de deslocamento de viaturas
Prefeito acusa a própria mãe por 'golpe do investimento' usando seu nome para jogar no tigrinho
Thiago Lunguinho (União Brasil) diz que sua mãe teria se aproximado de diversas pessoas oferecendo supostos investimentos
Requerimento de CPMI do Master já tem assinaturas de 198 deputados e 34 senadores
Congresso aguarda senador Davi Alcolumbre (União-AP) ler o documento para iniciar investigações dos casos de fraude atribuídos ao banco
Polícia Legislativa investiga ameaça de humorista a Nikolas Ferreira
Em sua conta no X, Santineli pediu que 'alguém desligasse' o parlamentar, em referência ao assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk
Justiça barra pagamento de R$ 217 bilhões do Auxílio Emergencial da pandemia
Advocacia-Geral da União compreende que o benefício não se adequa mais ao momento, e considera uma despesa desnecessária aos cofres públicos
Relatório da PF diz que Bolsonaro estava consciente após queda na cela
Documento foi solicitado por Moraes após pedido da defesa para que Bolsonaro fosse autorizado a realizar exames em um hospital particular
