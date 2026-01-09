O corpo do empresário Jhon Pool Pacheco, de 35 anos, foi encontrado na quinta-feira, 8Reprodução / Redes Sociais
Empresário desaparecido após cair de moto aquática é encontrado morto em SC
Jhon Pool deixou três filhos
Adolescente é apreendida por tentar envenenar familiares com 'chumbinho' em MG
Jovem, de 17 anos, confessou ter colocado substância tóxica em marmitas da mãe, do pai e do primo após desentendimento por causa de relacionamento amoroso
Homem é preso com arsenal de guerra escondido em cofres no litoral de SP
Suspeito foi flagrado em Caraguatatuba com dez armas de fogo, incluindo fuzis, e cerca de 1,5 mil munições após denúncia anônima
Ministros do governo Lula comemoram aprovação do acordo comercial UE-Mercosul
Membros da gestão do petista afirmam que medida é uma 'vitória da diplomacia do diálogo sobre a política do isolamento'
Vídeo! Passageiros saem pela janela após ônibus cair em ribanceira no sul da Bahia
Acidente na BA-001, em Trancoso, deixou cinco feridos leves; motorista fez teste do bafômetro, que deu negativo
Damares pede vistoria em cela de Bolsonaro na Superintendência da PF
Cabe a Moraes, relator do caso, decidir se atende ou não à solicitação
