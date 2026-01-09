O corpo do empresário Jhon Pool Pacheco, de 35 anos, foi encontrado na quinta-feira, 8 - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/01/2026 12:31

O corpo do empresário Jhon Pool Pacheco, de 35 anos, foi encontrado na quinta-feira, 8, próximo à orla da praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar. Pacheco estava desaparecido desde domingo, 4, após sofrer um acidente com uma moto aquática. A identidade dele foi confirmada pela mulher dele, Camila Rodrigues, nas redes sociais.

"Agradecemos as mensagens de todos, no momento nossa família está impossibilitada de responder todas as mensagens de apoio, mas gostaríamos de agradecer a todos os que ajudaram nas buscas e nos apoiaram a todo o momento", disse Camila.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina buscava o empresário desde domingo. Foram utilizadas câmeras térmicas, viaturas terrestres e apoio de moto aquáticas de civis voluntários durante as buscas.

Ele era proprietário de um restaurante em Balneário Camboriú. Ele deixa três filhos, um deles, bebê.

"Ele deixa lembranças, ensinamentos e um legado que seguirá vivo em cada detalhe do que somos e do que fazemos. Sua presença sempre será sentida em nossa rotina, nas conversas, nos sonhos e em tudo aquilo que construímos juntos", escreveu Camila.