Material apreendido foi encaminhado para perícia - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 09/01/2026 11:17

Um homem, de 49 anos, foi preso em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (8), com dez armas de fogo, entre fuzis, espingardas, pistolas e revólveres, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O armamento, considerado um arsenal de guerra, estava escondido dentro de cofres.

Foram apreendidos dois fuzis, três pistolas, duas espingardas, dois revólveres e uma garrucha, além de cerca de 1,5 mil munições de diferentes calibres. Segundo a Polícia Militar, parte das armas não possuía documentação e apresentava numeração raspada.

A identidade do homem não foi divulgada. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima que apontava a existência de um arsenal guardado no cofre de uma pousada. O detido se apresentou aos policiais como proprietário do estabelecimento.

O caso foi registrado na delegacia de Caraguatatuba como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido. O material apreendido foi encaminhado para perícia.