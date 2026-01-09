Presidente Lula - AFP

Presidente LulaAFP

Publicado 09/01/2026 11:16 | Atualizado 09/01/2026 11:19

Os ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebraram, nesta sexta-feira (9), a aprovação da União Europeia do acordo de livre comércio com o Mercosul, negociado há mais de 25 anos. Texto ainda precisa passar pelo Parlamento europeu .

Nas redes sociais, André Fufuca, ministro do Esporte, afirmou que o "avanço fortalece o Brasil e a integração regional".

"Países da UE aprovam histórico acordo com o Mercosul depois de 25 anos de negociações, abrindo mercado e ampliando trocas comerciais. Esse avanço fortalece o Brasil e a integração regional. Importante ressaltar a visão do @LulaOficial sobre oportunidades para nossos produtores", escreveu no X (antigo Twitter).

Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, considera a aprovação do acordo "em tempos de ataques ao multilateralismo" uma grande vitória do governo.

"E em tempos de ataques ao multilateralismo é uma grande vitória do Brasil e do governo @lulaoficial a aprovação do acordo entre o Mercosul e União Europeia, criando o maior mercado de livre comércio do mundo. E Japão, Canadá e Reino Unido também querem acordos com o Mercosul", publicou.

O ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho, ressaltou que o Brasil voltou a fazer diplomacia com seriedade, diálogo e visão estratégica de longo prazo.

"(...) Mercosul avança e marca um novo capítulo para o Brasil. Esse entendimento amplia mercados, fortalece exportações e gera empregos. Sob a liderança do presidente @LulaOficial, o Brasil voltou a fazer diplomacia com seriedade, diálogo e visão estratégica de longo prazo", disse.

O deputado federal Marcelo Freixo (PT-RJ), presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), órgão vinculado ao Ministério do Turismo, também comemorou a notícia. Ele afirmou que a aprovação "é uma vitória da diplomacia do diálogo sobre a política do isolamento".

"A aprovação do acordo Mercosul-União Europeia é uma vitória da diplomacia do diálogo sobre a política do isolamento. Uma lição para quem investe num planeta onde a força prevalece ao multilateralismo.



O acordo ficou travado por décadas. Bastou o Brasil voltar a ter @LulaOficial na Presidência para o diálogo avançar. Liderança, credibilidade internacional e compromisso com democracia e com o desenvolvimento sustentável fizeram diferença. O Brasil voltou", escreveu.

O senador Humberto Costa (PT-PE) apontou que o tratado amplia o acesso a um mercado de milhões de consumidores e tem impactos que vão além do agronegócio, alcançando também diferentes segmentos da indústria brasileira.

"Essa é uma vitória particular do presidente @LulaOficial , que fez da assinatura desse acordo uma meta da sua política externa. No momento em que alguns investem em guerras e dissidências, nós trabalhamos com a união", afirmou.