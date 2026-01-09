Primo da vítima ingeriu a comida, mas procurou atendimento médico e passa bem - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 09/01/2026 12:06

Uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida por tentar envenenar a comida da mãe, do pai e do primo no bairro Itapuã, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A jovem confessou ter colocado uma substância tóxica, popularmente conhecida como "chumbinho", em marmitas que seriam consumidas pelos familiares.

Segundo a Polícia Militar, foram encontrados pequenos grãos pretos no alimento, que podem ser o veneno. O major Renato Geraldo da Silva, da PM, afirmou que a jovem estaria com raiva dos pais, de 35 e 41 anos, por eles não aprovarem um relacionamento amoroso.

"A família estava desaprovando o relacionamento amoroso dela e que ela teria, então, pegado as três marmitas feitas toda noite pela mãe, para a mãe, o pai e o primo, e ela teria colocado uma substância tóxica destinada a eliminar roedores. Ela confessa que o frasco [do veneno] já estava na casa e fala dessa discussão que houve na madrugada porque ela saiu sem consentimento", contou o major.

A Polícia Civil informou que o primo, de 36 anos, chegou a ingerir a comida, mas interrompeu a ingestão ao estranhar a textura dos alimentos. Ele procurou atendimento médico e permaneceu em observação, com quadro estável.

"Ele disse que estava fazendo a ingestão dessa marmita, viu uma textura diferente, falou com o tio e esse tio falou com a esposa que tinha alguma coisa adulterada nessa marmita", pontuou o major.

Ela foi apreendida por ato infracional análogo à tentativa de homicídio e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, acompanhada por sua representante legal.