Insumos foram obtidos por doações de hospitais universitários e filantrópicos de todo o PaísValter Campanato / Agência Brasil
Ministério da Saúde anuncia doação de medicamentos e insumos para a Venezuela
Ao todo, a pasta diz que pretende enviar 100 toneladas de suprimentos
Governo autoriza renovação automática e gratuita da CNH para 'bons condutores'
Medida beneficia motoristas sem infrações nos últimos 12 meses
Mulher é detida após quebrar imagem de Nossa Senhora em igreja de Pernambuco
Suspeita foi autuada por dano ao patrimônio
Motta celebra acordo Mercosul-UE e diz esperar impacto em emprego e investimentos
Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que tratado é 'um passo importante para um mundo mais unido'
Empresário desaparecido após cair de moto aquática é encontrado morto em SC
Jhon Pool deixou três filhos
Adolescente é apreendida por tentar envenenar familiares com 'chumbinho' em MG
Jovem, de 17 anos, confessou ter colocado substância tóxica em marmitas da mãe, do pai e do primo após desentendimento por causa de relacionamento amoroso
