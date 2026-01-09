Consumo de IA nas compras não é homogêneoReprodução
Geração Z é a que mais usa IA para fazer compras no Brasil, aponta pesquisa
Cerca de 48% dos brasileiros utilizam inteligência artificial para buscar por informações gerais
Ministério da Saúde anuncia doação de medicamentos e insumos para a Venezuela
Ao todo, a pasta diz que pretende enviar 100 toneladas de suprimentos
Governo autoriza renovação automática e gratuita da CNH para 'bons condutores'
Medida beneficia motoristas sem infrações nos últimos 12 meses
Mulher é detida após quebrar imagem de Nossa Senhora em igreja de Pernambuco
Suspeita foi autuada por dano ao patrimônio
Motta celebra acordo Mercosul-UE e diz esperar impacto em emprego e investimentos
Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que tratado é 'um passo importante para um mundo mais unido'
Empresário desaparecido após cair de moto aquática é encontrado morto em SC
Jhon Pool deixou três filhos
