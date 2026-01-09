Acidente ocorreu em unidade na Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, Sorocaba, no interior de SP - Reprodução / Google Street View

Publicado 09/01/2026 15:12

Um elevador de um mercado na Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, Sorocaba, no interior de São Paulo, caiu, nesta sexta-feira (9), enquanto transportava clientes. Quatro pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 9h30 em uma unidade do Oba Hortifruti para atender à ocorrência. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi solicitado para auxiliar no transporte das vítimas. Elas foram encaminhadas ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS).

Será feito um laudo pericial no local para apurar o ocorrido. Ainda não se sabe a causa do acidente.

Em nota, o Oba Hortifruti informou que está investigando internamente o acidente. "A empresa ressalta ainda que está prestando todo o suporte necessário aos envolvidos e seus familiares."