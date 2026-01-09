Acidente ocorreu em unidade na Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, Sorocaba, no interior de SPReprodução / Google Street View
Elevador de mercado cai em SP e deixa quatro pessoas feridas
Acidente ocorreu em unidade do Oba Hortifruti na manhã desta sexta-feira (9); será feito laudo pericial para apurar caso
Moraes pede manifestação da PGR sobre Smart TV, pastor e livros para Bolsonaro
Solicitação da Senadora Damares Alves sobre vistoria em cela também deve estar no parecer de Gonet
Lula celebra acordo UE-Mercosul: 'Dia histórico para o multilateralismo'
Presidente afirma que o tratado 'amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados'
Saiba quem é o promotor de Justiça que foi feito refém por criminosos no interior de SP
Polícia prendeu um homem suspeito de estar envolvido no crime
Geração Z é a que mais usa IA para fazer compras no Brasil, aponta pesquisa
Cerca de 48% dos brasileiros utilizam inteligência artificial para buscar por informações gerais
Ministério da Saúde anuncia doação de medicamentos e insumos para a Venezuela
Ao todo, a pasta diz que pretende enviar 100 toneladas de suprimentos
