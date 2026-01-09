O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)Sergio Lima/AFP
Moraes pede manifestação da PGR sobre Smart TV, pastor e livros para Bolsonaro
Solicitação da Senadora Damares Alves sobre vistoria em cela também deve estar no parecer de Gonet
TJ de MT paga R$ 28,4 milhões em valores extras a magistrados e é alvo de denúncia no CNJ
O pagamento foi viabilizado por meio de um crédito suplementar de R$ 40 milhões disponibilizado pelo governador Mauro Mendes (União) ao Judiciário, por decreto publicado em dezembro
PM encontra 'arsenal de guerra' em cofres de 2 casas no litoral de São Paulo
Dentre os itens apreendidos estavam fuzis, espingardas e 1,5 mil munições
Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto em casa em SP
Causas do óbito ainda são investigadas, mas informações preliminares da PM apontam para 'mal súbito ou morte natural'
Galípolo e diretores do BC se reunirá com presidente do TCU em meio à crise do Master
Pauta do encontro será a liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada em novembro do ano passado pelo BC
Homem morre após cair de escada em shopping na Avenida Paulista
O óbito foi confirmado no local pelo SAMU e não há confirmações da motivação do acidente
Lula chega a 15 trocas de ministros no terceiro mandato com saída de Lewandowski
Governo fez substituições, em média, a cada dois meses e doze dias
