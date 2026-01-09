Chuva intensa atinge a cidade de São Paulo pelo terceiro dia seguido - Paulo Pinto/Agência Brasil

Chuva intensa atinge a cidade de São Paulo pelo terceiro dia seguidoPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 09/01/2026 16:32

A forte chuva que voltou a atingir São Paulo nesta sexta-feira, 9, coloca toda a cidade em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE). É o terceiro dia consecutivo de temporal e alerta.

Na quinta, 8, a capital e a Região Metropolitana registraram temporais que causaram queda de árvores, alagamento de vias, transbordamento de córregos.

Frente fria e ciclone

A aproximação de uma frente fria deve provocar mudanças no tempo em São Paulo ao longo do fim de semana. O sistema está associado à formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil, previsto para atuar entre sábado, 10, e domingo, 11.

Apesar da mudança nas condições atmosféricas, as temperaturas seguem elevadas em grande parte do estado. Na capital paulista, o calor permanece intenso ao longo do fim de semana, com máximas em torno de 32°C. No domingo, os termômetros podem atingir 35°C

De acordo com a Defesa Civil, o ciclone deve se posicionar majoritariamente sobre o Uruguai e avançar em direção ao oceano. Esse deslocamento reduz sua influência direta sobre São Paulo quando comparado a episódios anteriores. Ainda assim, o sistema favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas em diferentes regiões do estado.

Para esta sexta-feira, 9, não há previsão de mudanças significativas no tempo. Já no fim de semana, os impactos começam a ser percebidos a partir de sábado. A instabilidade aumenta, com possibilidade de chuva forte em pontos isolados, especialmente nas regiões que fazem divisa com o Paraná e ao longo da faixa leste paulista.

Nessas áreas, há risco de temporais acompanhados por descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo de forma pontual.

Informações da Climatempo indicam que a formação do ciclone deve favorecer o desenvolvimento de nuvens do tipo cumulonimbus, comuns em situações de calor e umidade elevados. O cenário pode resultar em chuva intensa em curto período, além de raios e ventos fortes, sobretudo no fim de semana.

Na região metropolitana de São Paulo, os termômetros variam entre 21°C e 33°C. Na Baixada Santista, as máximas chegam a 35°C No interior, norte e oeste paulista, os valores podem alcançar 35°C em áreas como Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio Preto. Já no Vale do Ribeira e na região de Itapeva, as máximas podem atingir 37°C.

Em áreas de maior altitude, como a Serra da Mantiqueira, as temperaturas permanecem mais amenas, com mínimas em torno de 15°C e máximas de até 26°C.