Presidente do CFM diz ao STF que cumpriu decisão de Moraes e pede para não depor à PF
Órgão informou ainda que o procedimento foi adotado após o recebimento de quatro denúncias sobre o atendimento médico prestado a Bolsonaro, que está preso na Superintendência da PF em Brasília
Moraes autoriza condenado pelo 8 de Janeiro a visitar filha internada em estado grave
O custodiado deve estar acompanhado por policiais durante todo o deslocamento e dentro do hospital
Sem consenso no Senado, líder do governo diz que Jorge Messias terá votos para chegar ao STF
Expectativa do governo é que a sabatina seja remarcada para o início de fevereiro
Pelo terceiro dia consecutivo, chuva coloca toda a cidade de SP em estado de atenção para alagamentos
Centro de Gerenciamento de Emergência emitiu novo alerta nesta sexta-feira
Transparência Internacional acusa governo Lula de perseguição e cobra retratação
ONG reconhece que autoridades tentam deslegitimar e intimidar entidade
Pia batismal de bronze é furtada de paróquia em Campinas: 'Objeto de profundo valor religioso'
O caso, registrado como furto, é investigado pela equipe do 3º Distrito Policial de Campinas
