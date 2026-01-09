O motorista e os passageiros conseguiram sair do ônibus antes de o fogo se alastrarTV Record/Reprodução
As imagens mostram que a rodovia estava movimentada no momento do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista e os passageiros conseguiram deixar o veículo antes de ser tomado pelo fogo. Ninguém ficou ferido.
Serra de Igarapé - Um ônibus de turismo se incêndiou e acabou voltando de ré desgovernado até atingir o acostamento na BR-381.— Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) January 9, 2026
Ocorrência na manhã desta sexta (9), por volta das 9h, km520.
Coletivo com 47 passageiros, todos ilesos.
O veículo seguia de Caruaru/PE com destino à SP. pic.twitter.com/JFBH6VfL77
Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o veículo havia saído de Caruaru, em Pernambuco, com 47 pessoas a bordo e tinha São Paulo como destino.
Segundo a agência, o veículo não tinha autorização válida junto ao órgão para transportar passageiros, o que caracteriza transporte clandestino. A ANTT não informou de qual empresa era o ônibus.
"A ANTT reforça que o transporte rodoviário interestadual de passageiros deve ser realizado exclusivamente por empresas autorizadas, como forma de garantir a segurança dos usuários", explicou.
A pista no sentido sul da rodovia, que precisou ser parcialmente interditada por volta das 9h desta sexta-feira, permanecia com restrição de tráfego até a publicação desta reportagem.
