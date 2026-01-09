O motorista e os passageiros conseguiram sair do ônibus antes de o fogo se alastrar - TV Record/Reprodução

Publicado 09/01/2026 18:30

Belo Horizonte - Um ônibus em chamas e sem motorista bateu de ré em um barranco às margens do km 520 da Rodovia Fernão Dias, na serra de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira, 9. O acidente foi registrado em vídeo por pessoas que passavam pelo trecho da BR-381.



As imagens mostram que a rodovia estava movimentada no momento do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista e os passageiros conseguiram deixar o veículo antes de ser tomado pelo fogo. Ninguém ficou ferido.