Nestlé destacou que a presença da substância pode causar problemas digestivos aos consumidoresReprodução
Nestlé retira fórmulas infantis de dezenas de países, entre eles o Brasil
Motivo do recolhimento é a possível presença de uma substância de origem bacteriana
Resultados do Enem 2025 serão divulgados no dia 16
Notas estarão disponíveis na Página do Participante
Soldado que matou cabo do Exército será julgado pela Justiça comum
Crime foi enquadrado como feminicídio
Vídeo: ônibus em chamas bate em barranco na rodovia Fernão Dias
ANTT informou que veículo não tinha autorização para transporte de passageiros
Moraes autoriza condenado pelo 8 de Janeiro a visitar filha internada em estado grave
O custodiado deve estar acompanhado por policiais durante todo o deslocamento e dentro do hospital
Presidente do CFM diz ao STF que cumpriu decisão de Moraes e pede para não depor à PF
Órgão informou ainda que o procedimento foi adotado após o recebimento de quatro denúncias sobre o atendimento médico prestado a Bolsonaro, que está preso na Superintendência da PF em Brasília
