Isabel Veloso compartilhou sua luta contra o câncer nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 10/01/2026 12:22

A influenciadora Isabel Veloso morreu, neste sábado (10), aos 19 anos em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea . A jovem ganhou notoriedade nas redes sociais depois de compartilhar sua luta contra um Linfoma de Hodgkin, diagnosticado em 2021. A morte foi confirmada pelo marido dela, Lucas Borbas, no Instagram.

"Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras.

A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre", iniciou ele. "Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além", seguiu.

"Hoje dói respirar. Hoje dói existir. Mas mesmo na dor, eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel. Descanse, meu amor. Aqui, eu sigo — por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos", finalizou ele.

Momentos antes da confirmação de Lucas, Joelson Veloso, pai de Isabel, denunciou uma possível negligência por parte da UTI do hospital em que a influenciadora estava internada. "Venho expressar minha profunda preocupação com a condução do tratamento na UTI do Hospital Erasto Gaertner Curitiba", iniciou ele, que seguiu.

"Apesar de todo esforço da equipe de cuidados intensivos, sentimos ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro tão delicado e instável. Isabel precisa de atenção integral e constante. Ela é mais que um caso clínico: é uma jovem cheia de vida, fé e vontade de viver. Solicitamos providências urgentes e o devido comprometimento com sua recuperação. O silêncio diante da gravidade do quadro não pode ser uma opção. Seguimos confiando em Deus, mas também pedimos responsabilidade, respeito e humanidade. Como pai estou cansado de ouvir não tem jeito! Não vamos nos calar", finalizou.

Ao DIA, o Hospital Erasto Gaertner Curitiba afirmou que "durante todo o período de internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação multiprofissional e acompanhamento permanente das equipes de Hematologia, Medicina Intensiva, Infectologia, Enfermagem e demais especialidades envolvidas, sendo adotadas todas as medidas terapêuticas indicadas conforme as melhores evidências científicas e protocolos assistenciais vigentes".

"O Hospital Erasto Gaertner reafirma seu compromisso histórico com a excelência no cuidado oncológico, com a segurança do paciente e com a atuação ética, técnica e responsável em procedimentos de alta complexidade, como o transplante de medula óssea. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e respeito aos familiares e amigos, colocando-nos à disposição para prestar os esclarecimentos necessários, dentro dos limites éticos e legais que regem a assistência em saúde e a confidencialidade das informações", seguiu a nota.

Trajetória

Aos 15 anos, Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e, desde então, começou a compartilhar sua rotina e a luta contra o câncer nas redes sociais. Nascida no Paraná, a jovem também realizava um trabalho de conscientização acerca da doença em seu perfil. Ela passou por diversas quimioterapias e um primeiro transplante de medula óssea.

Quando descobriu que estava com um câncer terminal, sem chances de cura, Isabel decidiu parar o tratamento para realizar alguns sonhos. Em 2024, a jovem se casou com Lucas e, no mesmo ano, anunciou que estava grávida do primeiro filho, Arthur.

Com cinco meses de gestação, Isabel decidiu retomar o tratamento do câncer, já que a doença havia voltado a se espalhar. A influenciadora deu à luz Arthur em 29 de dezembro de 2024. Em maio de 2025, Isabel anunciou a remissão do câncer e comemorou a possibilidade de um segundo transplante de medula óssea.

Em outubro, ela passou pelo transplante e seu pai, Joelson, foi o doador. No início de novembro, ela teve alta hospitalar, mas voltou a ser internada e entubada no fim do mês devido a uma crise de falta de ar. Isabel estava com excesso de magnésio no sangue, havia parado de respirar e não estava saturando. Ela chegou a sair da ventilação mecânica e respirou sozinha, mas retornou no início de dezembro, depois de desenvolver uma pneumonia.

No Natal, Lucas anunciou que a influenciadora despertou do coma após permanecer dias entubada na UTI. De acordo com ele, a jovem apresentava evolução positiva no quadro clínico. Isabel Veloso não resistiu e morreu após 44 dias internada.



Isabel deixa o marido, Lucas Borbas; o filho, Arthur, de 1 ano; os pais, Joelson Veloso e Miriam Kiekow; e a irmã, Priscila Kiekow.