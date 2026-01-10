Isabel Veloso - Reprodução

Isabel Veloso

Publicado 10/01/2026 16:11 | Atualizado 10/01/2026 16:55

Isabel ficou conhecida por compartilhar na internet sua rotina de tratamento contra um câncer terminal. Ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021 e passou por um tratamento paliativo por anos.Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos e, em outubro, passou por um transplante de medula. Tanto seu o pai quanto sua mãe e a irmã eram potenciais doadores, com 50% de compatibilidade da medula - a equipe médica optou pela doação do pai.Isabel estava internada desde novembro e chegou a ser extubada em dezembro. À época do início da internação, os exames da influenciadora apontaram um excesso de magnésio no sangue. Poucos dias depois, ela foi diagnosticada com um quadro grave de pneumonia.A influenciadora tinha apenas 15 anos quando recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer agressivo que se origina no sistema linfático - sua expectativa de vida era de 2 meses. Aos 17, ela começou a ganhar popularidade nas redes sociais compartilhando a rotina de tratamento. Ela acumulava mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.A influenciadora se casou com Lucas Borbas, de 27 anos, em 2024. No mesmo ano, ela gerou discussões nas redes sociais após anunciar que estava grávida. Na ocasião, Isabel afirmou que os médicos teriam lhe dado uma expectativa de vida de 6 meses."A quantidade de gente mal informada, vindo disseminar ódio, me assusta", disse a influenciadora sobre os ataques que recebeu à época. Na sequência, ela compartilhou uma das reportagens em que falou sobre o assunto e comentou: "[As pessoas] gostam de ganhar engajamento para tornar uma coisa tão bonita na pior do mundo".Isabel também compartilhou o story de um médico, o oncologista Rafael Franco, que afirmou ter ficado assustado com "o ódio para com a maternidade" e citou um comentário que dizia que a influenciadora estaria sendo "egoísta" por ter o filho."Como você chama de egoísmo uma mulher que escolhe gerar uma criança em seu ventre? Como você diz que é egoísmo uma mulher que escolhe passar por todas as mudanças no corpo de uma gravidez, por todos os sintomas que a gravidez causa, por todas as inseguranças que uma gestação traz?", comentou o médico.O filho de Isabel, Arthur, nasceu em 29 de dezembro de 2024. Ele foi prematuro, com um parto de 32 semanas, porque o câncer da influenciadora havia se espalhado para os pulmões. Ela interrompeu o tratamento para poder amamentar."Quando estava fazendo quimioterapia, grávida, não poderia amamentar por um período de no mínimo 10 dias. Mas quando ganhei o Arthur, já fazia um tempo que eu tinha parado com a quimioterapia, porque ela não fez efeito. Não segui. Então esperamos ele nascer para eu começar o meu novo tratamento - que inclusive, ainda nem comecei. No momento não estou fazendo tratamento nenhum, estou limpa. Não tem nada no meu organismo. Posso, sim, amamentar", explicou à época.Em maio do ano passado, Isabel revelou que o câncer estava em remissão. "O que mais me emociona nisso, é que, se der tudo certo, se essa porcaria nunca mais voltar, eu vou poder ver meu filho crescer. É a maior alegria para mim. Não consigo nem descrever o que estou sentindo", disse ela.Na publicação sobre a morte da mulher, Lucas afirmou que ela "viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível - e até além". Ele também falou sobre o filho, que completou um ano recentemente. "Construímos uma família, um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela", disse.