Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 13,5 milhõesRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 13,5 milhões
Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 13,5 milhões
Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6
TJ de MT paga R$ 28,4 milhões em valores extras a magistrados e é alvo de denúncia no CNJ
O pagamento foi viabilizado por meio de um crédito suplementar de R$ 40 milhões disponibilizado pelo governador Mauro Mendes (União) ao Judiciário, por decreto publicado em dezembro
PM encontra 'arsenal de guerra' em cofres de 2 casas no litoral de São Paulo
Dentre os itens apreendidos estavam fuzis, espingardas e 1,5 mil munições
Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto em casa em SP
Causas do óbito ainda são investigadas, mas informações preliminares da PM apontam para 'mal súbito ou morte natural'
Galípolo e diretores do BC se reunirá com presidente do TCU em meio à crise do Master
Pauta do encontro será a liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada em novembro do ano passado pelo BC
Homem morre após cair de escada em shopping na Avenida Paulista
O óbito foi confirmado no local pelo SAMU e não há confirmações da motivação do acidente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.