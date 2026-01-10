Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cadaMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Confira as dezenas sorteadas do concurso 2.958 da Mega-Sena
A previsão de premiação é de R$ 13,6 milhões
Ministro do TCU diz que parecer de técnicos sobre BC não se confunde com decisão da corte
Jhonatan de Jesus diz que análise é preliminar, baseada apenas em resposta do Banco Central, e que julgamento final caberá ao colegiado do tribunal
Comissão de Ética da Presidência instaura processo contra general Augusto Heleno
Procedimento está relacionado a falas do ex-ministro em reunião ministerial de julho de 2022
Em vídeo na praia gravado no recesso, Lula prega contra 'preconceito entre direita e esquerda'
Nas imagens, petista aparece sem camisa e de boné enquanto caminha pela praia e faz reflexão política
Em entrevista, influenciadora Isabel Veloso deixou conselho sobre a morte
Jovem foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, câncer agressivo no sistema linfático, em 2021, ainda na adolescência
Isabel Veloso, que morreu aos 19 anos, deixa filho bebê e enfrentou críticas nas redes
Informação sobre falecimento foi divulgada pelo marido, Lucas Borbas, por meio de uma publicação no Instagram