Janja escreveu que o vídeo relembra 'os dias em que recarregamos as energias' no Rio de Janeiro - Reprodução / Instagram

Janja escreveu que o vídeo relembra 'os dias em que recarregamos as energias' no Rio de JaneiroReprodução / Instagram

Publicado 10/01/2026 19:13

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou em sua rede social no Instagram, neste sábado, 10, um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, e prega contra o "preconceito entre direita e esquerda".