Isabel Veloso morreu neste sábado, 10, aos 19 anos de idadeReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O domingo (11) começa com as últimas homenagens à influenciadora Isabel Veloso. Após o seu falecimento neste sábado (10), em Curitiba, o corpo da jovem foi transladado para a cidade Dois Vizinhos, no Oeste paranaense, onde é velado por família e amigos nesta manhã. Seu corpo será cremado à tarde. 
fotogaleria
Isabel Veloso, o filho Arthur e o marido Lucas Borbas - Reprodução / Redes sociais
Isabel Veloso - Reprodução / Instagram
Lucas Borbas e Isabel Veloso - Reprodução/Instagram
Isabel Veloso morreu neste sábado, 10, aos 19 anos de idade - Reprodução/Instagram

Isabel deixa o marido, Lucas Borba, e o filho do casal, Arthur, de apenas um ano de idade. A influenciadora, que comoveu o Brasil ao compartilhar sua rotina de cuidados paliativos contra um linfoma de Hodgkin, deixa um legado de coragem e amor à vida.

Nas redes sociais, a partida da jovem gerou uma onda de comoção. Milhares de seguidores, que acompanharam momentos marcantes da trajetória de Isabel, como seu casamento e a chegada do primeiro filho, inundaram os perfis da família com mensagens de apoio. Lucas Borba, que esteve ao lado da influenciadora durante todo o tratamento, recebeu o carinho dos fãs que destacam a força da união do casal diante da adversidade.