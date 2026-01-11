Isabel Veloso morreu neste sábado, 10, aos 19 anos de idadeReprodução/Instagram
Isabel deixa o marido, Lucas Borba, e o filho do casal, Arthur, de apenas um ano de idade. A influenciadora, que comoveu o Brasil ao compartilhar sua rotina de cuidados paliativos contra um linfoma de Hodgkin, deixa um legado de coragem e amor à vida.
Nas redes sociais, a partida da jovem gerou uma onda de comoção. Milhares de seguidores, que acompanharam momentos marcantes da trajetória de Isabel, como seu casamento e a chegada do primeiro filho, inundaram os perfis da família com mensagens de apoio. Lucas Borba, que esteve ao lado da influenciadora durante todo o tratamento, recebeu o carinho dos fãs que destacam a força da união do casal diante da adversidade.
