Influenciadora morreu aos 19 anos e foi velada no interior do ParanáReprodução / Instagram
“A Isabel, mesmo doente, mesmo com todo esse estado delicado, ela sempre quis e sempre teve força pra lutar e viver”, afirmou.
Muito abalado, Lucas destacou o legado deixado pela influenciadora e citou o filho do casal como continuidade dessa história. “Não é fácil estar aqui, não é fácil ver minha esposa ali, mas a certeza que eu tenho é que a Isabel cumpriu um propósito. Só que o legado ainda não acabou, que é o meu filho”, disse.
Ele também falou sobre o sonho que os dois tinham de formar uma família e fez uma reflexão sobre a forma como as pessoas encaram a vida: “Acho que as pessoas deveriam enxergar a vida um pouco mais devagar, parar para pensar. A forma de viver deveria ser mais leve, e não é o que acontece hoje”.
Em outro momento, Lucas criticou os julgamentos que Isabel recebeu por decidir ter um filho mesmo enfrentando a doença. “As pessoas confundem o amor como um sentimento, mas o amor é uma escolha. É uma escolha que a gente leva para o dia a dia e para o resto da vida, não importa a bagagem que você vai carregar. É essa escolha que determina quem você é”, declarou.
O velório estava previsto para começar às 7h, mas precisou ser estendido até às 10h, conforme informado pelo próprio Lucas em suas redes sociais, e encerrou às 14h. O corpo de Isabel seguiu para a cidade de Francisco Beltrão (PR), onde foi realizada a cremação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.