Três das quatro vítimas foram identificadas como Vitória Soares (E), Maria Benoli (C) e Sara Farias (D) - Reprodução / Redes Sociais

Três das quatro vítimas foram identificadas como Vitória Soares (E), Maria Benoli (C) e Sara Farias (D)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/01/2026 10:11 | Atualizado 11/01/2026 14:48

Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após um acidente envolvendo três carros, na BR-020, em Canindé, no interior do Ceará, neste sábado (10). Entre as vítimas fatais, estão duas funcionárias da prefeitura de Boa Viagem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão lateral em sentidos opostos aconteceu no km 279 da BR-020. De acordo com informações preliminares colhidas no local, um Chevrolet Onix seguia sentido Canindé, enquanto duas caminhonetes Fiat Toro trafegavam no sentido oposto. Há indicação de que o acidente pode ter ocorrido após o automóvel Onix invadir a contramão, batendo nos outros veículos.

Três pessoas morreram no local. As vítimas foram identificadas como Vitória Soares dos Santos, de 29 anos, enfermeira da UAPS Pe. Paulo, em Boa Viagem; Maria Benoli Soares dos Santos, de 64, comerciante; e Sara Farias Pimentel, de 22, monitora do Projeto Profissionalizar e Incluir da Prefeitura de Boa Viagem. A condutora do veículo, uma mulher de 29 anos, que não teve a identidade revelada, irmã gêmea de Vitória, foi socorrida em estado grave e levada para uma unidade hospitalar da região. No momento, seu quadro clínico é considerado estável.



Nas redes sociais, a prefeitura de Boa Viagem lamentou a morte das mulheres e decretou luto oficial de três dias em memória delas. “A partida dessas vidas, de forma tão repentina, deixa um vazio imenso e comove toda a nossa cidade. Neste momento de profunda dor, nos unimos em solidariedade às famílias, amigos e colegas, desejando conforto, força e fé para atravessar este luto”, diz o post.



Todas as vítimas fatais estavam no mesmo carro. Os condutores das caminhonetes sofreram apenas lesões leves. Uma das caminhonetes também transportava um passageiro, que igualmente sofreu ferimentos leves.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atuaram no atendimento da ocorrência, realizando os levantamentos iniciais, o desencarceramento de vítimas e o socorro aos feridos. Os indícios e a dinâmica do acidente serão confirmados por meio do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST).