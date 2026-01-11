Leo Blanco, de 47 anos, foi encontrado morto, nesta sexta-feira (9)Reprodução / Redes sociais
Ex-professor do 'Dança dos Famosos' morre aos 47 anos
Corpo de Leo Blanco foi encontrado em casa; causa da morte não foi divulgada
Saúde rejeita produção nacional da vacina contra dengue da Takeda e aposta em Butantan
Ministério afirma que projeto não cumpriu os requisitos mínimos exigidos
Vídeo mostra momento em que turista é mordida por tubarão em Fernando de Noronha; veja
Tayane Dalazen reafirmou que está bem, apesar do susto, e compartilhou andamento da cicatrização da ferida
Lecanemabe: como age e para quem é indicado o novo medicamento aprovado contra Alzheimer
Remédio, liberado em ao menos 48 países, age em estágios iniciais da doença
Vídeo! Professor da UnB se surpreende ao ver livro escrito por ele na biblioteca de Harvard
Filha de César Augusto Tibúrcio Silva descobriu que obra do pai estava no acervo e resolveu fazer a surpresa
Acidente de carro na BR-020 deixa três mortos, no Ceará
Duas da vítimas eram funcionárias da prefeitura de Boa Viagem, que decretou luto de três dias
