Leo Blanco, de 47 anos, foi encontrado morto, nesta sexta-feira (9)Reprodução / Redes sociais

Publicado 11/01/2026 16:51 | Atualizado 11/01/2026 16:56

O dançarino Leo Blanco, de 47 anos, foi encontrado morto, nesta sexta-feira (9), dentro de sua residência, em Curitiba, no Paraná. A causa da morte não foi divulgada. O coreógrafo fez parte do elenco do "Dança dos Famosos", onde atuou como professor de celebridades como Luiza Sonza, Mariana Xavier e Lucy Ramos.

Natural de Cascavel, no Paraná, Leo Blanco era educador físico e teve seu primeiro contato com a dança aos 16 anos, ainda na escola. Ao longo da carreira, destacou-se no programa "Dança dos Famosos", onde foi professor e parceiro de diversas artistas.

Nas redes sociais, a atriz Mariana Xavier, que dançou com Leo Blanco em 2017, lamentou a morte do professor e fez um alerta sobre saúde mental.

"Foi meu professor na Dança dos Famosos, em 2017, mas mais que isso: foi o melhor parceiro que eu poderia ter na realização daquele sonho, que era o dele também. Uma das pessoas mais doces e generosas que eu conheci ao longo da minha trajetória!", escreveu.

"Saúde mental é coisa muito séria. As pessoas carregam dores profundíssimas que a gente nem imagina. Vivemos tempos difíceis que obrigam muita gente a ser funcional e sorridente mesmo em situações de sofrimento psíquico, porque os boletos seguem chegando e o tempo não para pra que elas se recuperem. Não é frescura, não é falta de fé. É uma doença que não escolhe gênero, classe, idade..."







Mariana também relembrou quando o viu pela última vez.

"A última vez que nos vimos foi no Carnaval de 2025, em Salvador, ambos em êxtase de estar ali, curtindo as músicas que foram a trilha sonora das nossas vidas. Eu tô dilacerada, ainda meio sem acreditar, escrevendo esse texto aos prantos, pra tentar organizar meus sentimentos e pensamentos... A palavra pra mim é cura, por isso escrevo essas, não só como homenagem ao Leo, mas como alerta pra todo mundo que me lê agora."