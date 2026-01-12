Viviane Araujo - Reprodução / Instagram

Publicado 12/01/2026 13:31

Rio - Viviane Araujo começou a semana elevando a temperatura das redes sociais. Nesta segunda-feira (12), a atriz e Rainha de Bateria do Salgueiro compartilhou cliques de biquíni aproveitando o sol. "Semana começando com a energia recarregada", escreveu ela, sendo imediatamente inundada por elogios nos comentários.

"Imagina se olhar no espelho e ser assim? deusa", elogiou uma seguidora; "Essa foto para colocarmos na porta da geladeira, vem foco", comentou outra pessoa se referindo a ter foco para ter o corpo como o da atriz; "Viviane é a definição de beleza, força e presença. Uma mulher que ilumina qualquer lugar", escreveu um seguidor; "Eu falei Rainha!", um fã comentou.

No entanto, além das curvas impecáveis, o nome de Vivi está no centro das atenções por sua estreia em "Três Graças", a novela das nove. Na trama, ela interpreta Consuelo, que vive um embate com Misael, personagem interpretado por seu ex-namorado na vida real, o cantor Belo.



Um trecho da cena entre os dois, previsto para ir ao ar no dia 19 de janeiro, já viralizou e deixou a web em choque pela semelhança com a realidade. No diálogo, a personagem de Vivi chama o ex de "karma", enquanto ele se autodenomina "safado, mau-caráter e traidor". Internautas não perderam a chance de comentar o reencontro após quase duas décadas do término conturbado em 2007.



"Surreal ver isso acontecendo. Nem nos sonhos mais loucos eles imaginariam fazer uma novela juntos", reagiu um usuário no X (antigo Twitter). Outros garantiram que o ibope está garantido: "A arte imita a vida", destacou um fã.



Vale lembrar que, atualmente, Viviane é casada desde 2021 com Guilherme Militão, com quem tem o pequeno Joaquim. Já Belo, após o fim do casamento com Gracyanne Barbosa em 2024, assumiu o romance com Rayane Figliuzzi no ano passado.