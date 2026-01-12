Fernanda Torres interpretou Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui' - AFP

Rio - Fernanda Torres, de 59 anos, usou o Instagram, nesta segunda-feira (12), para parabenizar Wagner Moura, que conquistou a estatueta de "Melhor Ator de Filme em Drama", no Globo de Ouro , e Kleber Mendonça Filho, diretor de "O Agente Secreto", longa vencedor da categoria "Melhor Filme de Língua Não-Inglesa", na premiação realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo (11).

"Eu estou do outro lado do mundo, mas acordei hoje com essa notícia maravilhosa, que o meu irmão, esse baiano sestroso, Wagner, está com o globo dourado na mão. E que o Kleber, essa flor do Nordeste, esse cara "arretado" de Pernambuco, levou o melhor filme, 'O Agente Secreto'. Coisa mais linda do mundo. Dois anos seguidos o Brasil arrasando em La la Land. Quero desejar tudo de bom. Kleber, Wagner, Alice (Carvalho), todo mundo aí", disse Fernanda.



A atriz ainda agradeceu o 'santinho' que fizeram com a foto dela e que tinha a mensagem: "Uma Fernanda Torres da Sorte para abrir os caminhos e lembrar que a vida presta". Os atores do filme ganharam o mimo antes da premiação. "Eu queria agradecer pelo santinho que fizeram de mim. Cara, eu fiquei emocionadíssima com essa homenagem, a mais linda que eu poderia ganhar. Vocês merecem tudo!".







Momentos antes, a artista havia celebrado a vitória brasileira na premiação. "Só deu Nordeste em La La Land! Parabéns Santos guerreiros Waguinho e Kleber", escreveu Fernanda Torres, fazendo referência a um filme norte-americano. "Fernanda! Muito obrigado! Beijos de la la land!", comentou Kleber.







Vale lembrar que em 2025 Ferrnanda venceu o Globo de Ouro na categoria 'Melhor atriz de drama', pelo papel de Eunice Paiva, protagonista do filme "Ainda Estou Aqui". O longa também concorreu ao Globo de Ouro, mas não levou a melhor. O prêmio foi para "Emilia Pérez".