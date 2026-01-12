Wagner Moura vence o Globo de Ouro como Melhor Ator em filme de Drama - Etienne Laurent / AFP

Wagner Moura vence o Globo de Ouro como Melhor Ator em filme de DramaEtienne Laurent / AFP

Publicado 12/01/2026 07:38

Rio - O Brasil fez história mais uma vez na cerimônia do Globo de Ouro, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo (11). Wagner Moura venceu a categoria "Melhor Ator em Filme de Drama" pelo trabalho em "O Agente Secreto" e o longa levou a melhor como "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa". O filme também concorria como "Melhor Filme de Drama", mas foi desbancada por "Hamnet".

fotogaleria

Wagner, de 49 anos, concorria à estatueta com Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. Com a vitória, o artista se tornou o primeiro ator brasileiro a vencer na categoria. Ao caminhar em direção ao palco, ele recebeu o carinho de Adam Sandler e Julia Roberts.

Em seu discurso, o Wagner exaltou o diretor e a produção. "Kleber Mendonça Filho, você é um gênio e você é meu irmão. 'O Agente Secreto' é um filme sobre a falta de memória e o trauma geracional. Penso que se o trauma pode passar de geração em geração, valores também podem", disse o ator, em inglês. Ele ainda completou em português: "E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira".

O diretor Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa" dado ao "O Agente Secreto". O diretor deu um 'oi' para os brasileiros que assistiam à premiação e fez uma série de agradecimentos.

"Agradecer à nossa equipe e ao elenco maravilhoso. Obrigado, Wagner Moura. As melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo. Eu tenho a grande honra de estar nesse grupo de língua não inglesa. Eu dedico este prêmio aos jovens diretores. Este é um momento muito importante para se fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil", afirmou. Essa é a primeira vez em 27 anos que o Brasil ganhou nesta categoria, após a vitória de "Central do Brasil" (1999).

Ambientado em 1977, durante a ditadura militar, "O Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um cientista responsável por um laboratório em uma universidade pública de Pernambuco. Ao contrariar interesses de um representante da indústria de energia, ele se torna alvo de perseguição e ameaça de morte, sendo forçado a se esconder. O longa foi escolhido pelo Brasil para representar o país no Oscar.



Vale lembrar que em 2025 o filme "Ainda Estou Aqui" também concorreu ao Globo de Ouro, mas não levou a melhor. O prêmio foi para "Emilia Pérez". Protagonista do longa, Ferrnanda Torres, no entanto, venceu na categoria 'Melhor atriz de drama', pelo papel de Eunice Paiva. Ela disputou com grandes estrelas, como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet.

Repercussão

Vários famosos comemoraram a vitória de Wagner Moura e de "O Agente Secreto" na premiação através das redes sociais. "Só deu Nordeste em La La Land! Parabéns Santos guerreiros Waguinho e Kleber", escreveu Fernanda Torres , fazendo referência a um filme norte-americano. "Fernanda! Muito obrigado! Beijos de la la land!", comentou Kleber.

"Viva Wagner!!! Emoção inenarrável de ver o Globo de Ouro na mão dele! Além de todo o absurdo de talento, ele é um ser humano extraordinário! Viva a nobreza de sua alma! Valores - isso é o que realmente importa! Viva o cinema brasileiro Viva o filmaço de Kleber Mendonça Filho", afirmou Mariana Ximenes.

"Pois é... 'O baiano tem o molho' e agora tem o Golden Globe. Ter a alegria e a honra de acompanhar o trabalho de Wagner desde a nossa adolescência só faz esse prêmio dele ser ainda mais especial pra mim. Ele tem voado com Agente Secreto, mas nós aqui, do Brasil, já aplaudimos ele tantas vezes: na TV, no teatro, em vários dos filmes que fez. É muito bom ter um irmão de quem você é fã. Parabéns, Waguinho! Voa! Nós te admiramos", escreveu Lázaro Ramos. "Incrível", reagiu Paolla Oliveira. "Que emoção", disparou Fabiula Nascimento.

"Que orgulho arretado! Tão bom a gente ter orgulho de ser brasileiro, no meu caso, Pernambucana também, através do nosso cinema. Meu coração tá frevando de alegria", comentou Fabiana Karla. "É do Brasil! Viva! Mais uma noite em que o coração bate mais forte pelo cinema brasileiro. O Agente Secreto e Wagner Moura reconhecidos no mundo é a prova de que nossa arte emociona, atravessa fronteiras e deixa marca. Viva nossa arte! Viva nossa cultura! Viva! Parabéns a todos os envolvidos. Que o Brasil siga contando histórias que tocam o mundo", disse Sabrina Sato. "Que lindo", disse Sophie Charlotte. "É nosso Brasil", declarou Thaila Ayala.

Muito samba

Após conquistar o Globo de Ouro", Wagner Moura sambou muito, na madrugada desta segunda-feira (12), durante uma comemoração nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado pelo diretor do longa, Kleber Mendonça Filho, o ator se esbalda ao som de "Não Deixe o Samba Morrer", de Alcione. Nas imagens também é possível ver a atriz Alice Carvalho, que integra o elenco da produção.



