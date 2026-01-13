BandNews passará por revolução - Reprodução/BandNews

Publicado 13/01/2026 00:00

A chegada do SBT News já provocou sua primeira consequência direta: a BandNews passará pela maior revolução de sua história ainda neste trimestre. O canal de notícias da Band, que deixará de carregar TV no seu nome, completará 25 anos em março com uma série de investimentos. A grade de programação será completamente reformulada, com o intuito de aumentar a competitividade diante das rivais. A emissora ganhará um novo cenário, que promete ser o mais moderno das redes noticiosas do país, e um pacote gráfico repaginado – o atual está no ar desde julho de 2024.



Mais do que uma TV

A BandNews deixará de carregar TV no seu nome por um motivo: a emissora deixará de estar apenas na televisão. A partir de março, o canal de notícias da Band seguirá os passos da Jovem Pan, CNN Brasil, SBT News e Record News, disponibilizando sua programação na íntegra e ao vivo no YouTube e também no serviço FAST das principais fabricantes de TV. A cúpula da rede, segundo apurou a Canal D, entende que o modelo de distribuição exclusiva na TV por assinatura está condenado.

Uma emissora presa em 1980

Luís Ricardo - Reprodução/SBT

Eternamente preso ao passado, o SBT bateu o martelo e decidiu voltar definitivamente com o programa Viva a Noite, agora com o ex-Bozo Luís Ricardo. O planejamento é de que o programa entre no ar ainda em fevereiro, depois do fim do Carnaval. Ainda não há, porém, uma definição sobre o dia e o horário: uma ala da rede quer a atração nas sextas, às 23h, enquanto outros defendem o formato aos sábados, no atual horário de Virginia Fonseca, que iria para o embate com a novela das 21h.



Mais mofo em Osasco

Programa A Tarde é Sua - Divulgação/RedeTV!

Programa A Tarde é SuaDivulgação/RedeTV!

A RedeTV! estreou ontem (12), com festa e alarde, o novo cenário do programa A Tarde é Sua. Campeão de audiência da emissora, apesar de ter perdido fôlego desde a chegada de Leo Dias na Band, a atração foi repaginada para a sua nova temporada. O problema é que a nova roupagem parece ter vindo diretamente de um brechó dos anos 1990 – a tenebrosa qualidade de imagem da produtora responsável por gerar a atração também não ajuda os olhos dos telespectadores.



É pop... a movimentação do SBT em finalmente ter alguma competitividade nos primeiros meses do ano. A emissora, até então habituada a ter reprises até o segundo trimestre, está se esforçando para ter conteúdos inéditos. O Programa Silvio Santos, por exemplo, só teve duas semanas de reprises.



É flop... o comentarista Toninho da Resenha, novo integrante do Esporte Record. A figura é uma das coisas mais grotescas da história da televisão aberta e não acrescentou em nada ao programa. Pelo contrário: era nítido o constrangimento de Cléber Machado com o novo “colega de trabalho”.