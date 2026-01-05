Guilherme Pendino - Divulgação/Band

Publicado 05/01/2026 00:00

Depois de meses de espera, a Band finalmente tem novo seu mandachuva. O argentino Guillermo Pendino, agora oficialmente fora da Telefe, assumirá o comando da emissora já nesta semana. Em sua terceira passagem pela rede, o executivo tem como missão reestruturar grande parte da programação, que perdeu uma parcela significativa de seus ativos relevantes, como José Luiz Datena e torneios de futebol, nos últimos anos. Ele foi escolhido para o cargo por ter conseguido fazer um milagre na Telefe, que se firmou como líder de audiência em Buenos Aires na sua gestão.

Funcionário do mês

Mesmo já alçado ao posto de principal âncora do jornalismo da Globo, César Tralli segue sendo workaholic. O marido de Ticiane Pinheiro se ofereceu para comandar o Jornal Nacional de sábado (3), marcado pela cobertura da deposição de Nicolás Maduro da presidência da Venezuela. Roberto Kovalick, que estava escalado para apresentar o noticioso com Renata Vasconcellos, acabou sendo deslocado para a GloboNews e para flashes no domingo, pois já havia viajado para o Rio de Janeiro.

Tudo pelo Ibope

Ravaroli - Reprodução/RIC Record

Guilherme Rivaroli, o âncora que torceu ao vivo por mais tragédias para o Balanço Geral cobrir, não deve ser punido pela RIC. A direção da afiliada da Record em Curitiba passou o final de semana em uma operação abafa para tentar diminuir o peso da fala do âncora. Uma sanção dependerá de uma ação da matriz, que não ficou feliz ao ver o nome de um de seus produtos associado a um escândalo.





O fato como ele é?

SBT News - Reprodução/SBT

O SBT News fez uma fake news para se autopromover. A assessoria do canal mentiu ao dizer ele foi o primeiro a noticiar o bombardeio na Venezuela. Diferentemente do alardeado pela emissora, ela foi a terceira TV a reportar o caso, às 4h27 do dia 3, depois de GloboNews (3h39) e BandNews (4h11). Até executivos divulgaram a notícia falsa nas redes sociais - e não apagaram suas publicações.

É POP OU FLOP?

É pop... o reality ‘Meu Namorado Coreano’, que é uma das principais apostas da Netflix para o início do ano. A atração não tenta reinventar a roda e tem requintes dignos de programas do João Kleber. Divertida e exageradamente constrangedora, é uma ótima -- e rápida -- opção para uma maratona.



É flop... a programação da Record para os primeiros meses do ano. A única aposta é um tiro no escuro: uma novela turca para uma faixa em que outras produções de dramaturgia fracassaram (e muito) nos anos anteriores. É, além de tudo, um risco de queimar um gênero promissor na rede.