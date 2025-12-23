Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho - Divulgação/RedeTV!

Publicado 23/12/2025 00:00

Uma das parcerias mais emblemáticas da TV acabou: Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho não são mais sócios. Carvalho, que era um dos proprietários da RedeTV!, vendeu a sua participação para Dallevo e encerrou um ciclo de quase três décadas a frente da emissora -- fontes da Canal D bem-posicionadas na empresa dizem que a transação é estimada em R$ 200 milhões. Os dois não se bicavam mais há tempos, e a convivência da dupla estava beirando o insustentável.



O motivo do rompimento

Outrora inseparáveis, Carvalho e Dallevo estavam se estranhando em diversos aspectos da administração da emissora. O primeiro queria que o canal se profissionalizasse e melhorasse suas relações com o mercado privado de publicidade, enquanto o segundo - que era acionista majoritário - optou por colocar seus herdeiros em cargos estratégicos na companhia. O ex-marido de Luciana Gimenez já procurava um comprador para a sua parte da RedeTV! há pelo menos um ano

Copa encalha no SBT

Galvão Bueno - Divulgação/Band

A Copa do Mundo encalhou no SBT: o canal, que planejava comercializar seis cotas por mais de R$ 626 milhões/cada, só conseguiu vender dois patrocínios até o momento da publicação deste texto. Ambos, por sinal, foram vendidos com descontos de mais de 90%, fazendo com que a comercialização fosse fechada por R$ 60 milhões por cota.

Dudu Camargo na Record

Dudu Camargo - Reprodução/Record

Campeão de A Fazenda 17, Dudu Camargo ganhou uma chance de reconstruir a sua carreira em São Paulo. Trabalhando em emissoras nanicas do interior desde que foi dispensado do SBT, o comunicador assinou contrato com a Record para, a partir de janeiro, comandar parte do Balanço Geral de São Paulo. Ele também terá um quadro no Domingo Espetacular.



É pop... a performance de Luiz Fara Monteiro como âncora do Domingo Espetacular. Chamado às pressas para apresentar a revista eletrônica, o titular do Fala Brasil mandou muito bem em sua nova função. A sua escalação, além disso, é extremamente representativa: foi a primeira vez que um negro comandou o programa da Record.



É flop... o amigo secreto do Fantástico, que foi ao ar no último domingo (21). A revista eletrônica da Globo, que passou 2025 obcecada por bizarrices de inteligência artificial, coroou o pior ano de sua história no Ibope com a participação de Marisa Maiô -- uma personagem de IA -- na troca de presentes das celebridades.



A Canal D faz uma pausa de dois dias e volta a ser publicada na edição de sexta-feira (26) de O DIA. A coluna deseja um feliz Natal, em paz e em família, para todos os leitores e parceiros. Até a volta!